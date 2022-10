Ein Tannenwald zur Lichternacht in Wolbeck

Erstmals kooperieren für die Wolbecker Lichternacht die Gewerbevereine in Wolbeck und Gremmendorf/Angelmodde.

Die Lichternacht in Wolbeck avancierte im vergangenen Jahr unverhofft zu einem gesellschaftlichen Ereignis: Nach den Corona-Lockdowns wollten die Menschen ihren Ort wieder neu entdecken. Kann die diesjährige Lichternacht am 18. und 19. November an diesen Erfolg anknüpfen?