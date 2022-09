Ein Tanzsportzentrum auf der Wunschliste

Karnevalistischer Tanzsport auf neuem Level? Weil es wegen der regen Vereinstätigkeit in Münster immer schwieriger werde, in städtischen Turnhallen Trainingszeiten für die närrischen Garden zu reservieren, will die KG Schlossgeister eine große Lösung.

Die KG Schlossgeister will den karnevalistischen Tanzsport in Münster „auf ein neues Level heben“, so Präsident Jürgen Felmet am Sonntag bei einem Treffen für Förderer und Freunde der Gesellschaft im Atlantic-Hotel.

Weil es wegen der regen Vereinstätigkeit in Münster immer schwieriger werde, in städtischen Turnhallen Trainingszeiten für die närrischen Garden zu reservieren, wollen die Schlossgeister mittelfristig eine Lösung in Eigenregie.

„Vielleicht gelingt es uns ja, gemeinsam mit den Traditionsvereinen Narrenzunft Aasee und KG ZiBoMo Wolbeck ein eigenes Tanzsportzentrum zu realisieren“, hofft Felmet. Trotz der Corona-Zwangspause und einiger Abgänge sei die Resonanz in den tanzenden Gesellschaft „unverändert positiv“, allein bei den Schlossgeistern bereiten sich aktuell 64 kleine und große Tänzerinnen auf die neue Session vor.

Zeichen setzen in Sachen Nachwuchsarbeit

2023 will man wieder in Münster die Westfalenmeisterschaften austragen, und bis dahin soll deshalb in der närrischen Jugendarbeit einiges bewegt werden, wünscht sich das Team um Cheftrainerin Saskia Zahlten.

„Gemeinsam Freunde finden, Gruppendynamik erleben, Erfolgserlebnisse auskosten und ganz viel Sport treiben, der die Gesundheit und Motorik der Kinder fördert“, fasst Felmet das „tanzsportliche Angebot zum Wohlfühlen“ seiner Gesellschaft zusammen.

Mit dem neu gegründeten Schlossrat für alle Interessierten von 21 bis 40 Jahren sei es zudem gelungen, ein Zeichen in Sachen Nachwuchsarbeit zu setzen, glaubt Felmet. Am 6. November werden die Garde- und Schautänze in komplett neuen Kostümen in der Stadthalle Hiltrup der jecken Öffentlichkeit vorgestellt.