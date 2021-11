Ein Trauerspiel am Wohlfühlort

Rund 250 Teilnehmer eines sogenannten Trauermarschs beklagen in Münster die Einschränkungen durch die Corona-Regeln. Sie tragen Schilder, doch sprechen möchten sie offenbar lieber nicht. Nur einer stellt sich den Gegendemonstranten. Seine Prognose: In zehn Jahren ist Deutschland ein totalitäres System.

Münster im Herbst 2021: Ein sogenannter Trauermarsch soll an diesem nasskalten Samstagnachmittag vom Aasee aus Richtung Innenstadt ziehen. Die rund 250 Teilnehmer suchen mit ihren Botschaften die Öffentlichkeit. Wofür genau, will der Pressevertreter wissen. Doch mit dem will man nicht reden. Warum nicht? „Es ist doch bezeichnend, dass sie über die Gegenseite berichten“, sagt ein Mann, den die Runde kurz zuvor als Verantwortlichen für das Geschehen benannt hat. Zwei Frauen treten ihm zur Seite. Nein, sagen sie, keine Presse, man könne ja auf ihren Schildern lesen, wofür sie stehen.

Nur wenige Meter abseits dieses Geschehens wagt sich einer der Teilnehmer des Trauermarschs dann doch aus der Deckung der Masse. Er diskutiert mit ein paar jungen Leuten, die offensichtlich der Gegendemo angehören, eine Mahnwache organisiert durch das Bündnis „Keinen Meter den Nazis“. Einige sind durch ihr Äußeres der Punk-Szene zuzuordnen. Sie verteidigen an diesem Tag die Sicht der Mehrheit in Deutschland, derjenigen, die an die Wirksamkeit von Impfungen und Masken glauben. Die begrüßen, dass sich die Gesellschaft einschränkt, um Menschenleben zu schützen. „Wenn eure Seite gewinnt“, sagt der Trauermarschteilnehmer, „dann leben wir hier in zehn Jahren in einem totalitären System.“

Überall lauern vermeintlich Einschränkungen der Grundrechte

Wenig später setzt sich der Trauermarsch hin zur Promenade in Bewegung. Drei Teilnehmer tragen an der Spitze des Zugs ein Transparent vor sich her. „Wir trauern um...“, steht darauf. Dahinter halten viele der Teilnehmer kleine Schilder mit Begriffen wie „Kinder“, „Familie“, „Freiheit“, „Presse“ und „Schule“ in der Hand. Woher er denn komme, will eine Frau vom fotografierenden Pressevertreter wissen. Doch ein Gespräch kommt nicht zustande, weil sie sich schon Augenblicke später schreiend in ihren Rechten eingeschränkt sieht, als eine Ordnungskraft sie darauf hinweist, sie möge dem Trauermarsch doch bitte weiter folgen.

„Erst war es nur eine Grippe, dann sollten wir von den Masken sterben. Dann kamen die angeblich neue Weltordnung und Chips durch die Impfung und davon sollten wir gleich nochmal sterben. Wir sind aber noch hier und sehen ziemlich frisch aus“, scherzt ein Redner der Gegendemo, der für die Jusos spricht. „Wir wollen heute zeigen, wer sich wirklich Sorgen um die Menschen macht“, sagt Carsten Peters für das Bündnis „Keinen Meter den Nazis“.