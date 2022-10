Einbrecher klaut schwarzen Porsche

Dreister Diebstahl in Gremmendorf: Dort brach ein Unbekannter in ein Haus ein und klaute laut Polizei gezielt den Schlüssel für einen Porsche, während die Bewohner schliefen. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Wagen.

Ein schwarzer Porsche wurde nach einem Einbruch in Gremmendorf gestohlen - jetzt sucht die Polizei Zeugen: Wer hat etwas Auffälliges am Montagmorgen bemerkt? Wie die Polizei Münster mitteilt, ist ein bislang unbekannter Täter am Montagmorgen (24.10.) zwischen 02.30 Uhr und 7.30 Uhr über ein Garagendach in ein Doppelhaus am Zwi-Schulmann-Weg eingebrochen und hat einen schwarzen Porsche samt Originalschlüssel entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen kletterte der Dieb über das Garagendach des Nachbargrundstückes und hebelte die Terrassentür auf. Die Bewohner schliefen zu der Zeit. In den Räumen nahm der Einbrecher gezielt den Schlüssel des Autos und flüchtete anschließend mit dem Wagen in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0251 275-0 entgegen.