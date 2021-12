Eine Arbeitswoche nur im Stau

Eine Arbeitswoche Dauerstau: Autofahrer in Münster steckten 2021 im Schnitt 41 Stunden auf Münsters Straßen fest. Vor allem eine Gruppe trägt zum hohen Verkehrsaufkommen in der Innenstadt bei.

Autofahrerinnen und Autofahrer, die regelmäßig auf Münsters Straßen unterwegs sind, haben in diesem Jahr im Schnitt 41 Stunden im Stau gestanden – also eine komplette Arbeitswoche. Dies geht aus einer Studie des US-Unternehmens Inrix hervor, deren Ergebnisse am Dienstag veröffentlicht wurden.