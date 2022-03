Eine „Auktion der schönen Dinge“

Als Felix Thielking auf die Bühne tritt, um das Publikum zu begrüßen, ist der Engelsaal im sechsten Stock des Atlantic-Hotels bereits voll. Über 100 Menschen sind der Einladung zur „Auktion der schönen Dinge“ gefolgt, die an diesem Samstagabend zum ersten Mal in Münster stattfindet. Organisiert wurde sie vom „Round Table 48“, einem von 230 gleichnamigen Serviceclubs in Deutschland.

Der münsterische „Tisch“ besteht aus 14 Männern zwischen 18 und 40 Jahren, Thielking ist für das aktuelle Amtsjahr ihr gewählter Präsident. Neben der Vernetzung untereinander haben es sich die Mitglieder zur Aufgabe gemacht, soziale Projekte zu unterstützen und sich in der Gesellschaft zu engagieren, sei es aktiv oder passiv durch diverse Charity-Aktionen. Zu den Veranstaltungen des „Round Table“ zählt beispielsweise auch das Entenrennen auf der Aa, welches zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste.

Auf der Suche nach einer neuen Möglichkeit, Geld für den guten Zweck zu sammeln, kam Thielking die Idee einer Versteigerung. „Ich kannte das Konzept bereits aus Minden, wo ich vorher als Tabler aktiv war“, erklärt der Präsident des münsterischen Clubs.

„Schöbe Dinge“ wurden selbst zusammengetragen

Die 26 „schönen Dinge“, die von Auktionator Oliver Pauli im Engelsaal versteigert werden, haben Thielking und seine Kollegen selbst zusammengetragen. Einige der Kooperationen entstanden aus dem Netzwerk des Round Tables heraus, in anderen Fällen sind die Mitglieder selbst auf Unternehmen zugegangen, um Auktionsgüter anzuwerben.

VIP-Training mit dem USC und „Private Cooking“ mit Chefkoch David Reineke

So standen zur Versteigerung unter anderem ein VIP-Training mit dem USC Münster, ein Rundflug über die Stadt oder ein „Private Cooking Event“ mit dem Chefkoch des Hotels Schloss Wilkinghege, David Reineke.

Jedes Auktionsgut begann mit einem Startgebot von einem Euro. Dieser Schnäppchenpreis hielt sich jedoch nicht lange: Schon nach wenigen Sekunden überschritten mehrere „schöne Dinge“ die 1000-Euro-Grenze. Besonders erfolgreich waren ein von Titus Dittmann handsigniertes Skateboard, das Dittmann auch selbst überreichte. Außerdem konnte ein privates Biertasting, durchgeführt von Round Table-Mitglied Daniel Schaschek, ersteigert werden.

Insgesamt kamen in knapp zweieinhalb Stunden 21 700 Euro zusammen. Das Geld soll unter anderem an die Clinic-Clowns des UKM sowie in Hilfsangebote für die Ukraine fließen.