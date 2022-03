Eine Garage voller Hoffnung

Foto:

Der Förderverein Münster-Lublin will den humanitären Einsatz in Münsters polnischer Partnerstadt mit einer Spendenaktion unterstützen. In Abstimmung mit der Stadt Lublin leitet der Verein die Spendengelder an konkrete Einrichtungen und Projekt weiter, die sich um Flüchtlinge aus der Ukraine kümmern, wie Vereinsvorsitzende Michael Heuer sagt. Lublin, größte polnische Stadt nahe der Grenze zur Ukraine, ist als historische Brücke zwischen West und Ost intensiv mit der Ukraine verbunden, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Unter anderem findet in Münsters Partnerstadt einmal im Jahr ein großes ukrainisches Kulturfestival statt. , Der Förderverein bittet um Spenden auf sein Konto DE44 4005 0150, 0022 0041 05 unter Angabe des Verwendungszwecks „Lublin hilft Ukraine“.