Eine Grundschulzeit im Container

Weil die Grundschule auf dem York-Gelände nicht rechtzeitig fertig wird, will die Stadtverwaltung eine fünfte Eingangsklasse an der Ida-Schule einrichten – allerdings nur einmalig.

Die bereits seit dem Jahr 2002 bestehende Containeranlage an der Idaschule soll erweitert werden.

Die Vorlage 0696/2022V, sie erregt derzeit wenig Aufsehen in der Kommunalpolitik. Sowohl der Ausschuss für Schule und Weiterbildung als auch der Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen winkte die Vorlage diskussionslos durch. Weil das, was darin behandelt wird, einfach alternativlos scheint. Und dennoch wird der Inhalt der Vorlage in eineinhalb Jahren mindestens bei rund 25 Familien und ihren Kindern für Zähneknirschen sorgen.