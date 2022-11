Eine Kuh im Hörsaal

Hat sich Berta verirrt? Nein, die Kuh stand wirklich am Freitagnachmittag im Hörsaal H1 am Schlossplatz. Dafür hatten die beiden Dozentinnen Biggy-Nadine Wendt und Dr. Dörthe Masemann vom „MExLab ExperiMINTe“ der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster gesorgt.

Zugegeben: Es handelte sich bei Berta nicht um ein echtes, sondern nur um ein aufblasbares Tier. Doch ihre Anwesenheit sollte dazu dienen, den Mädchen und Jungen, die die Vorlesung der Kinder-Uni besuchten, den Klimawandel besser verstehen zu lassen. Schließlich verdeutlichten Wendt und Masemann an der „pupsenden Kuh“ den Kindern die Notwendigkeit einer nachhaltigen Lebensweise.

Was bedeutet Nachhaltigkeit?

Zuerst erläuterten die Dozentinnen den Mädchen und Jungen aber den Begriff der Nachhaltigkeit, der aus der Forstwirtschaft kommen würde. Was der Begriff genau bedeute? „Eine nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen“, sagte Wendt.

Berta besuchte die Vorlesung der Kinder-Uni. Foto: Simon Beckmann

Danach waren die Kinder an der Reihe. Sie sollten schätzen, wie viele „Erden“ die Menschen in Deutschland, Katar und in Indien verbrauchen würden. Die richtigen Antworten von drei, neun und 0,75 verblüfften sie dann doch. „In diesem Jahr waren am 28. Juli alle biologischen Ressourcen verbraucht, die die Erde im Laufe eines Jahres regeneriert“, so die Dozentinnen weiter. Das sei quasi so, als gebe man das Taschengeld sofort in den ersten sieben Monaten aus und hätte danach nichts mehr.

Mikroplastik im Aasee

Bei der Kinder-Uni erfuhren die Mädchen und Jungen aber auch, dass es im Aasee Mikroplastik geben würde, wie hoch die CO 2 -Belastung in Münster und wie viel Feinstaub in der Luft am Prinzipalmarkt sei.

Am Ende gaben die beiden Dozentinnen den Kindern noch einige Tipps und Tricks mit auf den Weg, wie eine nachhaltige Lebensweise einfach und mit Freude gelingen könne.