Eine Person bei Brand an der Lüdinghauser Straße verletzt

Die Feuerwehr Münster ist am Montagmorgen zu einem Brand an der Lüdinghauser Straße gerufen worden. In einem Wohn- und Geschäftshaus ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr musste beim Eintreffen eine Person aus dem Haus retten. Die Person wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand danach schnell löschen. Wegen der Löscharbeiten war der Kappenberger Damm am Morgen zwischen Inselbogen und Düesbergweg voll gesperrt.