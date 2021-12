Eine Stadt im Aufbruch

Axel Schollmeier, stellvertretender Leiter des Stadtmuseums, stößt mit seinen jährlich wechselnden historischen Foto-Ausstellungen allmählich in zeitliche Sphären der eigenen Erinnerung vor. Münster im Jahr 1972 – das ist für Schollmeier, damals ein Kind, schon erlebte Stadtgeschichte.

Das Ergebnis der großen Sichtung des Bildarchivs des früheren Fotografen dieser Zeitung, Rudolf Krause, ist ab sofort wieder bis Ende des nächsten Jahres auf der Galerie des Stadtmuseums zu sehen. Schollmeier und sein Team sichteten dafür etwa 5000 Fotonegative.

Münster im Spiegel der großen Geschichte

Wie immer geht es in der mittlerweile 13. Ausstellung der Reihe um Münster im Spiegel der großen Geschichte – und die war 1972 im Wandel. Willy Brandt regierte als erster sozialdemokratischer Nachkriegskanzler, Münsteraner entdeckten die Bürgerbeteiligung, sammelten 10.000 Unterschriften gegen die Erhöhung der Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr, Studierende protestierten gegen miserable Ausbildungsbedingungen.

Münster 1972: Fotoausstellung im Stadtmuseum Dr. Axel Schollmeier führt durch die Ausstellung. Foto: Oliver Werner Museumsleiterin Dr. Barbara Rommé und Dr. Axel Schollmeier. Foto: Oliver Werner Die deutsche Erstaufführung von „Jesus Christ Superstar“ fand in Münster statt. Foto: Oliver Werner Einen Chrismas Cake spendierten die Mitarbeiter des Britischen Militärhospitals des Bewohnern des Altenheims Haus Spital Foto: Oliver Werner Voller Hörsaal am Tag der offenen Tür im Hörsaalgebäude bei der Ansprache von Rektor Prof. Dr. Werner Knopp. Foto: Oliver Werner Die Baugrube des Klinikums. Foto: Oliver Werner Architekt Harald Deilmann (l.) und Landesbankdirektor Erwin Noelle präsentieren die moderne Technik der Landesbausparkasse. Foto: Oliver Werner Schrottautos an der Grevener Straße. Foto: Oliver Werner Weltstar Ingrid Bergman besuchte die DarstellerInnen von „Jesus Christ Superstar“ in der Halle Münsterland. Foto: Oliver Werner Am 13. April bringt Margret Müsker Drillinge auf die Welt. Foto: Oliver Werner Zwei VW-Käfer auf Planen konnten nach Belieben von den Passanten bemalt werde. Eine Kunstaktion der „Zentrale für organisatorische? Fragen“. Foto: Oliver Werner Udo Jürgens war oft zu Gast in der Halle Münsterland. Foto: Oliver Werner Volles Schloß bei der Einschreibung zum Semester. Foto: Oliver Werner Münster 1972 Foto: Oliver Werner

In der Internet- und Smartphonelosen Vorzeit sammelten sich die Münsteraner in dichten Trauben vor den Aushängen der Tageszeitung – etwa als das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt scheiterte oder vor einem in einem Schaufenster laufenden Fernseher, der Livebilder von der Geiselnahme der israelischen Olympiamannschaft bei den Spielen in München verfolgte.

Prinz Philipp bevorzugte Bier

Menschenmengen auch auf vielen anderen Bildern. In Hörsälen, in der Halle Münsterland, beim Besuch von Willy Brandt im Wahlkampf. Prinz Philipp war einer der prominentesten Besucher – er blieb 1972 gleich mehrere Tage und trank im Rathaus Bier statt Sekt.

Münster war 1972 eine Stadt im Aufbruch, die Baugrube für die Bettentürme des UKM wurden ausgehoben, der neue Zoo wurde verzögert fertig, während an seinem alten Standort an der Himmelreichallee das gewaltige Gebäude der WestLB vollendet und nach dem neuesten technischen Stand (elektronische Datenverarbeitung!) ausgerüstet wurde. Genauso die Kunst: Ausgerechnet hier, im katholisch geprägten Münster, fand die deusche Erstaufführung des Lloyd-Webber-Musicals „Jesus Christ Superstar“ statt – ohne nennenswerte Empörung, die wenige Stationen später zum Abbruch der Tournee führte. Auf der Salzstraße wurde bei einer Kunstaktion gegen den „Fetisch“ Auto protestiert – wie sich die Zeiten gleichen. Apropos Auto, auch beim Tanken vollzog sich vor 50 Jahren eine Revolution: Die ersten SB-Tankstellen machten auf. Der Sprit kostete, wie ein Foto zeigt, 64 Pfennige.

Zur Ausstellung ist das „Münster-Jahrbuch 1972“ als Fotoband im Aschendorff-Verlag erschienen.