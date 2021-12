Einkaufsstraßen gut gefüllt – aber kein Ansturm

Am Tag nach dem Fest waren die Einkaufsstraßen gut gefüllt – doch in den meisten Parkhäusern waren noch etliche Plätze frei. Der Handel ist nicht unzufrieden, Anlass zum Jubeln sieht er aber auch nicht.

Am Tag nach dem Fest ist die Stadt gut gefüllt, aber nicht überfüllt. Die Parkhäuser am Alten Steinweg und in den Arkaden sind nur vorübergehend besetzt, ansonsten steht das Parkleitsystem am Montag fast überall auf Grün. Viele Menschen tummeln sich in den Einkaufsstraßen, doch Schlangen bilden sich nur selten.