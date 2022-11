Einnahmeverluste befürchtet – Kritik am Investitionsprogramm

Die CDU-Fraktion hielt ihre Haushaltsklausurtagung am vergangenen Wochenende in Billerbeck ab.

Jugend, Bildung und Generationsgerechtigkeit, Energiewende, Mobilitätswende und Finanzstabilität: Mit diesen sechs Faktoren will die CDU-Fraktion im Rathaus nach eigenen Angaben in die Debatte über den städtischen Haushalt 2023 gehen. „Das kommunale CDU-Leitbild ist eine funktionierende Stadt mit einem ausgeglichenen Miteinander von Leben, Wohnen, Arbeit, Bildung, Gesundheit, Kultur und Freizeit“, sagte der Vorsitzende Stefan Weber bei der Haushaltsklausurtagung seiner Fraktion in Billerbeck.

Der Ratsherr und finanzpolitische CDU-Sprecher Ulrich Möllenhoff sieht Risiken in erheblichen Mindereinnahmen und Mehrausgaben angesichts des russischen Angriffskriegs, Pandemie, Inflation und hoher Tarifabschlüssen: „Wir werden nicht alles schaffen können, was auf Wunschlisten steht.“ Nach dem Entwurf der Stadtverwaltung sei für 2023 ein weiteres Defizit in Höhe von 48 Millionen Euro geplant, teilt die CDU mit.

Sinnloses Bekämpfen des Autos

Für Weber steht fest: „Ein Stoffwindelzuschuss wie unter Führung der Grünen in Münster beschlossen, gehört für uns nicht zu nachhaltiger Politik.“ Ebenso sinnlos sei es, das Auto und Gehwegparken zu bekämpfen, aber keine Alternative zu ermöglichen.

Möllenhoff übte Kritik daran, dass das Investitionsprogramm im Haushaltsentwurf hinter den Anforderungen zurückbleibe, weil längst beschlossene Investitionen lediglich mit einem Erinnerungswert etwa in Form von Planungskosten angesetzt werden. Das betreffe vor allem Schulbauten. „Wir müssen in die Bildung unserer Kinder investieren. Wenn das die Stadtverwaltung nicht schafft, müssen wir unverzüglich Externe beauftragen wie die im Stadtwerkeverbund neu gegründete Bauwerke Münster GmbH.“