Gefühlt ist dies die erste normale Vorweihnachtszeit seit drei Jahren. Das müsste sich doch am Trend zu Weihnachtsgeschenken bestätigen lassen! Wir haben nachgefragt .

Wie sieht‘s in diesem Jahr mit Weihnachtsgeschenken aus – gibt es eine Trendwende nach fast drei Corona-Jahren? Und gibt es besonders beliebte Geschenke? Das fragte unsere Zeitung am letzten Adventssamstag Kunden und Geschäftsleute in Münsters Einzelhandel.