Letzte Arbeiten für neue Busspur an der Eisenbahnstraße

In wenigen Tagen wird die neue Busspur an der Eisenbahnstraße fertig sein. Vorab sind jedoch noch letzte Arbeiten notwendig. Und die führen zu Einschränkungen.

Ab voraussichtlich Mittwoch (10. August) werden auf der Eisenbahnstraße neue Fahrbahnmarkierungen aufgebracht. Damit wird laut einer städtischen Pressemitteilung dann der letzte Abschnitt der neuen Busspur fertiggestellt.

Die Entfernung der Alt- und das Aufbringen der neuen Weißmarkierung wird einen Tag in Anspruch nehmen. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, weist das das Amt für Mobilität und Tiefbau darauf hin, dass es gegebenenfalls zu leichten Verzögerungen bei der Durchführung kommen kann.

Zusätzlich werden auf dem ehemaligen Rechtsabbiegestreifen in die Friedrichstraße Fahrradabstellanlagen installiert, die bis zu 36 Rädern Platz bieten. Auf dem Streckenabschnitt ist in diesem Zeitraum in Fahrtrichtung Landeshaus mit leichten Einschränkungen für den motorisierten Verkehr zu rechnen. Radfahrer und Fußgänger können die Wege uneingeschränkt nutzen.