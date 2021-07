Eisenbahnstraße wird ab Donnerstag einspurig

Nächste Baustelle in Münsters Innenstadt: Ab Donnerstag (29. Juli) ist die Eisenbahnstraße in Richtung Ludgerikreisel nur einspurig befahrbar.

Ab Donnerstag (29. Juli) wird die Eisenbahnstraße in Fahrtrichtung Ludgerikreisel auf Höhe Iduna-Hochhaus bis voraussichtlich Ende August auf eine Fahrspur verengt. Das teilen die Stadtnetze Münster mit. An den Wochenenden werde die gesperrte Fahrspur für den Verkehr freigegeben. Der Fußverkehr wird über den Platz am Hochhaus umgeleitet.

Die Stadtnetze Münster legen in dem Bereich Versorgungsleitungen um. Sie bitten um Verständnis für die vorübergehenden Verkehrseinschränkungen.