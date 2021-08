Fundament für Eisenman-Brunnen ist fertig

Große Baustelle an der Promenade: Das Fundament für den Eisenman-Brunnen ist fertig. Schon bald sollen Brunnen und Figuren installiert werden.

Kunstwerk kehrt an Promenade zurück

Das Fundament des Brunnens ist in dieser Woche gegossen worden.

Das Fundament ist fertig: Die Arbeiten für den Wiederaufbau des Eisenman-Brunnens, Kunstwerk der Skulptur-Projekte 2017, an der Kreuzschanze ist nach Angaben der Initiative „Dein Brunnen für Münster“ im Zeitplan. Aktuell gleicht der Standort einer Großbaustelle.

Eine rund 50 Meter lange Baustellenstraße, die laut Initiative „rasenverträglich“ ist, führt von der Straße Am Kreuztor zum Betonfundament. Hier sollen der Brunnen, der in mehreren Teilen aus Passau nach Münster kommt, und die Figuren im Laufe des September aufgestellt werden. Die Einweihung ist für 2. Oktober geplant. Der Bereich um den Brunnen soll bis dahin so wiederhergestellt werden, wie er zuvor war.