Eltern beklagen lange Wartezeiten

Kranke Kinder müssen warten: Die kinder- und jugendmedizinische Notfallpraxis am Clemenshospital wird derzeit überrannt. Die Gründe für die langen Wartezeiten sind vielschichtig, Lösungen nicht in Sicht.

Die kinder- und jugendmedizinische Notfallpraxis am Clemenshospital wird vom Kinder- und Jugendärztenetz Münster betrieben, das von der Kassenärztlichen Vereinigung beauftragt ist.

Langes Warten auf die Anmeldung, noch längeres Warten auf die Behandlung: Eltern beklagen, dass es in der kinder- und jugendmedizinischen Notfallpraxis am Clemenshospital mitunter mehrere Stunden dauere, bis ihre kranken Kinder untersucht werden. Marsha Mertens-Giesbert hat es vor Kurzem am eigenen Leib erfahren.