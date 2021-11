Eltern und Schulleiterin hadern mit Corona-Management

Münster

An den Schulen fiel in dieser Woche die Maskenpflicht, in Kitas sollen Eltern freiwillig ihre Kinder testen. Nun gibt es an einer benachbarten Grundschule und einer Kita gehäuft Infektionsfälle. Die Eltern fühlen sich in der Pandemie allein gelassen – wieder einmal.

Von Karin Völker