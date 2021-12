Empfehlung zum Jahreswechsel: Poesie statt Böllerei

Am 3. Januar ist Gedichtwettbewerbs-Einsendeschluss

Das Wetter: lausig. Die Party: abgesagt. Der Böller: bleibt im Schrank. Was also lässt sich mit der freien Zeit am Jahreswechsel anfangen?

Dichten! Und zwar im Sinne des Gedichtwettbewerbs unserer Zeitung. Man nehme einen Stift, ein Blatt Papier, die vier von der Redaktion ausgewählten Wörter des Jahres und lasse der Poesie freien Lauf. Das fertige Gedicht muss die vier Begriffe enthalten, sollte sich auf acht Zeilen beschränken und in deutscher Sprache verfasst sein – was Niederdeutsch und Masematte ausdrücklich einschließt.

Wellenbrecher, Ampel, Promenieren, klimatisch

Die vier Begriffe: Wellenbrecher (das Wort des Jahres), Ampel (das vieldeutige Politikum des Jahres), promenieren (als von Münsters Promenade abgeleitetes Verb) und klimatisch (das Adjektiv zum Dauerbrenner-Thema).

Wie das geht, führt besonders schön Münsters Meistersinger Erhard Hermes vor Augen, der nach dem ersten Aufruf in der Weihnachtsausgabe wieder mal einen ganzen Sack voller Gedichte abgeliefert hat. Hier nur ein Beispiel als Ansporn . . .

Die Gedichte sollten bis zum 3. Januar in der Redaktion (Soester Straße 13, 48155 Münster) eintreffen, am liebsten per Mail (redaktion.ms@zeitungsgruppe.ms). Unter allen Einsendungen werden zehn Buchpreise verlost. Die Redaktion wählt die allerschönsten Gedichte zur Veröffentlichung aus.