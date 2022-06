Gasheizungen in künftigen Neubaugebieten verboten

In künftigen Neubaugebieten in Münster wird es keine Erdgasleitungen und damit auch keine Gasheizungen in den Häusern mehr geben. Das hat der Rat der Stadt Münster am Dienstagabend mit großer Mehrheit beschlossen. Eine Gegenstimme gab es lediglich vom AfD-Ratsherrn Richard Mol, der bemängelte, dass das Bauen in Münster dann noch teurer werde.

