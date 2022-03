Die unglaubliche Odyssee von Kateryna T. und ihrer Tochter von Kiew nach Münster

Münster

Nach den Explosionen in Kiew am Donnerstag vergangener Woche war Kateryna T. klar: „Wir müssen hier weg.“ Eine schreckliche Woche später sind sie und ihre Tochter in Münster bei Freunden angekommen. Die Sorgen um Mann, Eltern und andere Verwandte bleiben.

Von Claudia Kramer-Santel