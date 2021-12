Endlich Sport vor Ort 

In der neuen Vierfachsporthalle an der Mathilde-Anneke-Gesamtschule ist der Schulsportunterricht seit November in vollem Gange. Nun wurde die Halle im kleinen Rahmen vom Architekturbüro „farwick+grote“ offiziell an die Stadt Münster übergeben. Aufgrund der aktuellen pandemischen Entwicklung hat sich die Stadtverwaltung dazu entschieden, eine große Einweihungsfeier in den Frühsommer 2022 zu verschieben, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Dass es sich um keine gewöhnliche Turnhalle handelt, sei schon von außen zu erkennen. Die nachhaltige Fassade aus Lärchenholz lasse erahnen, dass die Halle auch im Inneren einige Besonderheiten zu bieten hat. Das Lichtspiel der versetzt angeordneten Lichtkuppeln an der Decke, die modern gestaltete Tribüne für 289 Zuschauer, der rotgefärbte Sportboden oder die bunte Boulderwand sind da nur ein paar hervorzuhebende Merkmale, berichtet die Stadt weiter.

Lewe: „Sportstätte der Zukunft“

Oberbürgermeister Markus Lewe würdigte das Bauprojekt und betonte dessen Bedeutung für den Sport in Münster: „Die Halle ist ein Paradebeispiel für die Sportstätten der Zukunft. Sie ist nachhaltig, innovativ und multifunktional. Damit wird sie den neuesten Anforderungen für den Sport und den Klimaschutz gerecht und ist ein Gewinn für Schülerinnen und Schüler, Sportlerinnen und Sportler.“

Das kann Birgit Wenninghoff, Direktorin der Mathilde-Anneke-Schule, bestätigen: „Die Vierfachhalle bietet uns ganz neue Möglichkeiten für die Gestaltung und Organisation des Schulsports. Dank der hochwertigen Ausstattung findet der Sportunterricht auf einem hohen Niveau statt.“