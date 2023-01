Bald wieder wärmeres Wasser in den Hallenbädern?

Die Energiekosten sind etwas gesunken. Und einige Kommunen haben die Wassertemperaturen in den Schwimmbädern schön wieder erhöht. Jetzt wird auch in Münster darüber nachgedacht.

Trotz der von der Bundesregierung geplanten Verlängerung der kurzfristigen Energiesparmaßnahmen bis zum 15. April dürfen die Badegäste in Münsters Hallenbädern wieder auf wärmeres Wasser hoffen. Der städtische Krisenstab will in seiner Sitzung am 8. Februar über die Temperaturabsenkung in den Hallenbädern beraten, wie dessen Leiter Wolfgang Heuer auf Nachfrage sagte.