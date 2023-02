Wieder wärmeres Wasser in Schwimmbädern

Die 23. Sitzung am Mittwoch war die vorerst letzte: Der Krisenstab, den die Stadt Münster wegen der Energiekrise am 3. August 2022 eingesetzt hatte, wurde jetzt aufgelöst. Der Grund: „Ich rechne nicht damit, dass wir in diesem Winter noch von einer Zuspitzung der Energiekrise überrascht werden“, sagte Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer. Verbesserte Situation? Ja. Ende der Krise? Nein. Deshalb kündigte Heuer den Fortbestand der meisten Energie-Sparmaßnahmen an und stellte einen Plan für Notsituationen vor.

Die im letzten halben Jahr für die Stadtverwaltung beschlossenen Energiesparmaßnahmen bleiben in Kraft – mit einer Ausnahme: Die Wassertemperaturen der Hallenbäder werden wieder angehoben. Ab dem 13. Februar steigt die Wassertemperatur in den Familienbädern Kinderhaus und Mitte von 26 auf 28 Grad. In den übrigen vier städtischen Bädern (Roxel, Wolbeck, Hiltrup und Ost) wird die Temperatur ab dem 15. März angehoben.

Viele Energiesparmaßnahmen bleiben bestehen

Kritik an dieser Sparmaßnahme sei vor allem von Familien mit Kindern gekommen, räumte Heuer bei dem Pressegespräch am Mittwoch ein. Durch das Absenken der Temperatur habe die Stadt von September bis Dezember in den Bädern 25 Prozent der Energie eingespart, verglichen mit dem Durchschnittsverbrauch der vergangenen vier Jahren.

Kommentar: Mit Augenmaß Foto: Der Winter war vergleichsweise milde, die Energie-Einsparungen der Münsteranerinnen und Münsteraner haben zur Entspannung der Lage beigetragen, die Gasspeicher sind weitreichend gefüllt. Nur folgerichtig, dass die Behörden wieder im Normal- und nicht mehr im Krisen(stabs)modus arbeiten.



Legt man auf der einen Seite die aktuell entspannte Energie-Situation auf die Waage und auf die andere die unvorhersehbaren Entwicklungen, die an den Ausgang des Krieges in der Ukraine geknüpft sind, ist die Beibehaltung der meisten Sparmaßnahmen sinnvoll. Die Wassertemperaturen in den Bädern zu erhöhen, ist gleichwohl richtig. Gerade die in der Pandemie vom Schwimmunterricht abgehaltenen Kinder sollten wieder Lust auf den Bäder-Besuch haben, um einen Anstieg der Nichtschwimmerquote zu vermeiden.



Beruhigend ist die Nachricht, dass im Hintergrund Strukturen geschaffen werden, um im Katastrophenfall die öffentliche Ordnung aufrechterhalten zu können. Sie dürfen aber kein Ruhekissen sein. Die Krise ist nicht vorbei. Stadt und Bürger sind weiter zu achtsamen Umgang mit Energie aufgerufen. | Von Pjer Biederstädt ...

Alle anderen Maßnahmen – wie etwa die Absenkung der Raumtemperatur in städtischen Gebäuden auf 19 Grad, Schließung der Verwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr oder Verzicht auf die Beleuchtung öffentlicher Gebäude – bleiben bestehen.

„Wir sind bislang sicher durch diesen Winter gekommen. Das verdankt sich nicht zuletzt dem sparsamen Umgang mit Energie. Wir alle sind gut beraten, diese Haltung nicht komplett wieder aufzugeben. Der nächste Winter kommt bestimmt“, so Heuers Appell. Insgesamt verbrauchten Haushalte, Gewerbebetriebe und Industrie in Münster im vergangenen Jahr 17 Prozent weniger Erdgas als im Durchschnitt der vier Vorjahre, wie die Stadtnetze kürzlich mitteilten.

Sozialfonds Foto: Die Stadt richtet zusätzlich zu den bisherigen Staatshilfen einen Sozialenergiefonds für Geringverdiener und Leistungsbezieher ein. Ziel des Fonds sei es, nach individueller Prüfung nicht bezahlte und unverschuldet verursachte Energiepreisschulden abzufedern, so Sozialdezernentin Cornelia Wilkens. Gespeist werden soll er durch Spenden. Eine entsprechende Kampagne beginnt Ende Februar. Die Basis legten Stadt und Stadtwerke mit 200.000 Euro. ...

Zudem arbeitete der Krisenstab in den vergangenen Monaten intensiv an einem Maßnahmenpaket für ein Blackout-Szenario. Einen flächendeckenden Stromausfall hält Heuer zwar für „sehr unwahrscheinlich“, komme er aber doch, wäre die Erreichbarkeit der Notrufe 112 und 110 nicht mehr sichergestellt. Deshalb wurde unter anderem ein Konzept für Notrufmeldestellen erarbeitet, wie Feuerwehrchef Gottfried Wingler-Scholz erläuterte.

Stadt richtet Notrufmeldestellen ein

Eingerichtet wurden 33 Standorte, zumeist Feuerwehrhäuser, die in jedem Stadtteil fußläufig erreichbar sind und ohne das stromgebundene Telefonnetz funktionieren. Bedeutet konkret: Ist die 112 wegen eines Blackouts nicht erreichbar und der Nachbar hat einen Herzinfarkt, können Bürger zu den Meldestellen laufen, von wo Notrufe per Funk abgegeben werden können. Die Ertüchtigung der Notfall-Vorsorge durch neue Notstromaggregate und Funktechnik habe 360.000 Euro gekostet.

Darüber hinaus hat der Krisenstab intensiv an Maßnahmen für den Fall eines möglichen, länger anhaltenden Stromausfalls gearbeitet, den Heuer derzeit für „sehr unwahrscheinlich“ hält. Sollte es in der Zukunft tatsächlich zu einem mehrtägigen Ausfall der Stromversorgung („Blackout“) im Stadtgebiet kommen, müssen nach Aussagen von Wolfgang Heuer insbesondere die Bereiche öffentliche Sicherheit, Gesundheitsversorgung, Kommunikation, Energie und Versorgung durch geeignete Maßnahmen geschützt oder in Funktion gehalten werden.