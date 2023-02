Energiepolitik in herausfordernden Zeiten

Die Gastgeberin ist verhindert. Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ist aktuell mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Südamerika unterwegs. Die Veranstaltung „Die Energieversorgung souverän, nachhaltig und bezahlbar gestalten“ in der Mensa am Aasee muss daher am Montagabend ohne die münsterische SPD-Politikerin auskommen. Für sie springt Bernhard Daldrup als Moderator ein, Sprecher der Arbeitsgruppe Wohnen der SPD-Bundestagsfraktion.

Wie sozialdemokratische Energiepolitik in Krisenzeiten aussehen sollte, erläuterte vor rund 100 Zuhörerinnen und Zuhörern Dr. Matthias Miersch, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Er machte sich für einen „maximalen Ausbau“ erneuerbarer Energien stark. Dabei müssten, falls erforderlich, Belange des Denkmal- und Naturschutzes zurückstehen. Wichtig sei, dass Energie bezahlbar bleibe. Eine übertriebene CO 2 -Bepreisung lehnte er ab, sie würde vor allem jene treffen, die sich schon jetzt nicht allzu viel leisten könnten.

Energiepreise, Fachkräftemangel und Co.

Özbay Özcan, Hauptabteilungsleiter bei den Stadtwerken Münster, sprach von „herausfordernden Zeiten“. Hohe Energiepreise, Investitionen, die die Eigenkapitalquote reduzieren, Fachkräftemangel und Lieferkettenprobleme würden den Transformationsprozess, in dem sich das Unternehmen befinde, begleiten.

Derweil warnte Dr. Sophia Schönborn (IGBCE) davor, dass Deutschland in eine Deindustrialisierung schlittert. „Gute und mitbestimmte Industriearbeitsplätze müssen erhalten bleiben“, forderte die Gewerkschafterin.