Energiepreise: SPD fordert „unverzüglich“ runden Tisch

Deutschland stehe, so heißt es in diesen Tagen immer wieder, vor der womöglich schwersten Krise seit Jahrzehnten. Die Energiepreise steigen derart schnell, dass es einem Angst und Bange wird. Welche Nebenkosten kann man sich in ein paar Monaten noch leisten? 300 Euro? 400 Euro? 500 Euro? Was für die einen Einschränkungen in anderen Lebensbereichen mit sich bringen wird, könnte für die anderen zu einem Kampf um die Existenz werden.



Der Vorstoß der SPD, einen runden Tisch auf den Weg zu bringen, der Unterstützungsmaßnahmen für Einkommensschwache und Bedürftige auslotet, kommt mitten in den Sommerferien – und dennoch genau zum richtigen Zeitpunkt. Diese Krise lässt sich nicht aussitzen, ihre Bewältigung nicht auf die lange Bank schieben. Es muss schnell gehandelt werden, um diejenigen, die von den Auswirkungen der Energiepreisexplosion am stärksten betroffen sein werden, punktgenau unterstützen zu können.



Auf der anderen Seite sind gerade die finanziellen Möglichkeiten begrenzt. Über Monate, vielleicht noch länger Menschen zu helfen, könnte die Stadt schnell überfordern. Insofern ist viel Kreativität gefragt, wenn sich – hoffentlich bald – die Verantwortlichen zusammensetzen werden. Unabhängig davon, was am Ende herauskommt: Das Zeichen, das die SPD gesetzt hat, wird nun niemand ignorieren können. | Von Martin Kalitschke