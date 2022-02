Eine Energiewende für alle in Münster 

Münsters Mehrheitsbündnis will mit großer parteiideologischer Energie die Klimawende in der Stadt durchdrücken. Da die Tücken im Detail liegen, dauert das – monatelang dauerte es auch, bis es endlich aufhörte zu meimeln. Gefühlt seit November war die Sonne verschluckt. Am Wochenende strahlte sie mit voller Kraft. Als herrliche Energiewende für alle.

Münsteraner saugten Sonne auf

Die Münsteranerinnen und Münsteraner sehnten sich danach, aufzutanken. Überall saugten sie die Sonnenstrahlen auf. In Parks und Gärten, auf dem Balkon und am offenen Fenster, auf dem Rad am Kanal, zu Fuß in der gut besuchten Innenstadt, am Ende beim romantischen Sonnenuntergang am Aasee, wo sich Hunderte trafen.

Trübe Zeiten

Mit dem Wetter hat Münster – entweder regnet es oder es läuten die Glocken – Malessen. Schlimm war die Jahrhundertregenflut mit den Überschwemmungsfolgen, zuletzt gab es ein Schneechaos vor einem Jahr. Manchen ist Schnee zu nass, anderen der Frost zu kalt: Dass allerdings die Sonne monatelang in einem Dauerfieselewigregen verschwunden war, ist allen – in der Omikronwelle mit massenhaften Infektionen, Homeoffice und Hiobsbotschaften – gehörig aufs Gemüt geschlagen.