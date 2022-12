Engagement für Wertschätzung der Pflege

Mit den Arbeitsschwerpunkten der zurückliegenden Jahre gehen die Domfreunde Münster auch ins neue Jahr 2023: Ihre besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung widmen sie dem Neubau der Palliativ-Station am Herz-Jesu-Krankenhaus in Hiltrup sowie der öffentlichen Wertschätzung der Arbeit der Menschen in der Pflege. Das kündigte Domfreunde-Vorsitzender Dr. Stefan Nacke auf der Jahreshauptversammlung des Vereins an.

Von der Verleihung des ersten Pflegepreises im Foyer der Bezirksregierung an alle Pflegeeinrichtungen in der Stadt über den Galaball in Zusammenarbeit mit dem Tanzsportclub „Residenz“ in der Hiltruper Stadthalle bis hin zu den Klavierkonzerten mit Sophia Lewerenz – der Zwei-Jahresrückblick Nackes spiegelte diese Arbeitsschwerpunkte wider, berichten die Domfreunde in einer Pressemitteilung.

Nacke als Vorsitzender im Amt bestätigt

Aktuellstes Beispiel: Auch das neue Buch von Norbert Nientiedt mit dem Titel „Menschen pflegen, das ist meins“ wird von den Domfreunden unterstützt. Dr. Ulrich Müller, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins am Herz-Jesu-Krankenhaus, bedankte sich auf der Jahreshauptversammlung bei den Domfreunden für die Hilfe bei der Umsetzung des Palliativ-Projektes in Hiltrup.

Die Mitglieder bestätigten in ihren Ämtern den Vorsitzenden Dr. Stefan Nacke, Geschäftsführer Peter Glahn, Schatzmeister Dr. Michael Glanemann. Das Amt des Schriftführers bekleidet Benedict Dahm. Zu Beisitzern wurden gewählt Prof. Dr. Ute von Lojewski, Julian Holtstiege, Magdalena Fuest-Wenner, Herbert Stallkamp, Dr. Norbert Tiemann und Ansgar Lewe.

Als Kunstbeirat bleibt Dieter Sieger im Amt. Der Vorsitzende bedankte sich bei den ausgeschiedenen Beisitzern Klaus Bleckmann, Hans Bachmann, Prof. Dr. Ludger Figgener und Fabian Hönicke für deren Arbeit.