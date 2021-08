Entscheidung über Verkehrsversuch gefallen

Nach dem schweren Unfall an der Promenadenquerung Neubrückentor/Kanalstraße ist eine Entscheidung über die Fortsetzung des Verkehrsversuchs gefallen: Nach Informationen unserer Zeitung will die Stadt den Test mit einer geänderten Vorfahrgelung für Fahrradfahrer nicht abbrechen. Das bestätigte die Stadtverwaltung am Nachmittag in einer Pressemitteilung.

Allerdings soll die Wahrnehmbarkeit der veränderten Vorfahrt – Autofahrer auf der Kanalstraße müssen zugunsten der Radler anhalten – verbessert werden.

Drei Verkehrsversuche in Münster gestartet In Münster sind am Montag drei Verkehrsversuche gestartet. Unter anderem gibt es nun eine durchgängige Busspur vom Ludgerikreisel bis zum Landeshaus. Foto: Oliver Werner An der Promenade/Ecke Kanalstraße haben Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer seit Montag Vorfahrt. Foto: Oliver Werner Kein Durchkommen mehr für Autos und Busse gibt es an der Hörsterstraße. Foto: Oliver Werner Vor dem Hauptbahnhof können die Autos noch auf zwei Spuren fahren, kurz dahinter wird eine Spur zur Busspur. Foto: Oliver Werner Weil eine Spur wegfällt, staute sich der Verkehr zwischenzeitlich vor dem Hauptbahnhof. Foto: Oliver Werner Für den Verkehrsversuche an der Promenade/Kanalstraße mussten zahlreiche neue Markierungen bereitet werden. Foto: Oliver Werner Wer dort nun auf der Promenade unterwegs ist, hat Vorfahrt. Querende Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen warten. Foto: Oliver Werner Auf der Hörsterstraße wurden kleine Verweilinseln installiert. Foto: Oliver Werner Denn: In den kommenden Wochen ist die Hörsterstraße auto- und busfrei. Foto: Oliver Werner Da einige Bushaltestellen wegen der Sperrung der Hörsterstraße nicht angefahren werden können, fährt ein Shuttlebus. Auch Rikschas sind auf der Strecke nun unterwegs. Foto: Oliver Werner

Im Gespräch sind demnach sogenannte Rüttelstreifen, die die Achtsamkeit der Verkehrsteilnehmer erhöhen und die Geschwindigkeit reduzieren sollen. Darauf verständigten sich laut Mitteilung der Stadt die Straßenverkehrsbehörde, Polizei, Stadtwerke und das Amt für Mobilität und Tiefbau, nachdem alle bislang vorliegenden Informationen zum Unfallhergang gemeinsam ausgewertet worden sind.

Die Quermarkierungen mit einer Stärke von fünf Millimetern sollen demnach bereits am Donnerstag installiert werden, wenn das Wetter mitspielt. Darüber hinaus prüft die Verwaltung eine zusätzliche Beschilderung.

Inlineskater bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag war es in dem Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß eines Inlineskaters mit einem Auto gekommen. Dabei wurde ein 30-jähriger Münsteraner schwer verletzt.

Die unverletzt gebliebene Autofahrerin gilt aus Sicht der Polizei als Unfallverursacherin, weil sie in diesem Bereich hätte warten müssen. Warum sie das mutmaßlich nicht getan hat, blieb bislang unklar.

Schon in der Vergangenheit habe es Verkehrsunfälle an den Promenadenquerungen gegeben, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Zielsetzung des Verkehrsversuches sei daher auch, „das Zusammenspiel der Verkehrsteilnehmenden an den Promenadenquerungen neu und vor allem sicherer zu ordnen“.