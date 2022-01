Entspannte Silvesternacht für Einsatzkräfte in Münster

Die Polizei war unter anderem auf dem Domplatz in Münster präsent. Eine Sprecherin sprach am Neujahrsmorgen von einer "total ruhigen Silvesternacht".

Münster erlebte eine ausgesprochen entspannte Einsatzlage für Polizei, Ordnungsamt und Rettungsdienst in der Silvesternacht. Als um Mitternacht die Domglocken läuteten, waren nur ganz vereinzelt Raketen am Nachthimmel zu sehen, abgefeuert in der Aaseestadt. Auf dem Domplatz selbst waren nur sehr wenig Menschen, die in Kleingruppen Wunderkerzen abbranten oder sich umarmten. Polizei und Ordnungsamt standen mit ihren Streifenwagen parat, mussten aber nicht eingreifen.

Ein ähnliches Bild bot sich auf dem Prinzipalmarkt, auch hier hielten sich die Menschen bei fast frühlingswarmen, trockenen Wetter an das Böllerverbot. Ein paar Kanonenschläge waren zu hören, mehr aber auch nicht. An den Aaseekugeln hatten sich gut 100 Menschen versammelt, auch hier blieb alles friedlich.

Drei kleinere Brandeinsätze für die Feuerwehr

Ähnlich die Szenerei am Hafen, wo Menschen kleinere Fackeln abbrannten und ansonsten fröhlich und friedlich feierten. Polizei-Pressesprecherin Vanessa Arlt sprach am Neujahrsmorgen von von einer "total ruhigen Silvesternacht", lediglich 40 Ruhestörungen beschäftigten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr musste lediglich zu drei kleineren Brandeinsätzen ausrücken, in normalen Jahreswechsel-Nächten sind es mehr als 20. Unter anderem hat es am frühen Silvesterabend einen Wohnungsbrand an der Emdener Straße gegeben.

Die Silvesternacht 2021/2022 in Münster Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt erlebten in Münster eine entspannte und ruhige Silvesternacht. Foto: Helmut P. Etzkorn Unter anderem auf dem Domplatz war die Polizei in der Silvesternacht präsent. Foto: Helmut P. Etzkorn Die Einsatzkräfte mussten in diesem Jahr zu deutlich weniger Einsätzen ausrücken als sonst. Foto: Helmut P. Etzkorn Auf dem Domplatz feierten nur wenige Menschen den Start des neuen Jahres - und die allesamt ruhig und friedlich. Foto: Helmut P. Etzkorn Wunderkerzen und Umarmungen statt Raketen und Böller - in der Innenstadt war die Lage zum Jahreswechsel ruhig. Foto: Helmut P. Etzkorn Am Aasee hatten sich rund 100 Menschen versammelt, auch dort blieb es friedlich. Foto: Helmut P. Etzkorn Ähnliches Bild am Hafen: Auch hier wurde mit Sekt, Fackeln und Wunderkerzen das neue Jahr besonnen begrüßt. Foto: Helmut P. Etzkorn An einigen Stellen in der Stadt gab es vereinzelt Silvesterböller und -raketen zu sehen und zu hören. Verletzungen durch Feuerwerkskörper wurden nicht gemeldet. Foto: Helmut P. Etzkorn

Hoch war die Zahl der Rettungsdiensteinsätze, insgesamt 62 mal rückten die Helfer aus. Verletzungen durch Feuerwehrskörper wurden nicht gemeldet. Wie auch Polizei und Ordnungsamt hatte die Feuerwehr vorsorglich die Einsatzstärke auch an den Wachen der Freiwilligen Feuerwehr erhöht, fast immer blieb es beim Bereitschaftsdienst in den Gerätehäusern.

Volle Speiselokale - keine Open-Air-Parties

Die Straßen waren im Gegensatz zu den üblichen Silvesternächten nicht von Feuerwerkskörper-Resten oder zerbrochenen Flaschen übersät, viele feierten auf der Straße quasi lautlos das neue Jahr. In den Speiselokalen war es am Silvesterabend voll und bei den privaten Partys in den Stadtteilen fiel auf, dass häufig die Rolladen an den Fenstern geschlossen waren. Von größeren Open-Air-Parties wurde jedenfalls nichts bekannt, so die Ordnungsbehörden.