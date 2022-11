Anbau von Erdbeeren und Spargel: Maue Aussichten für Folientunnel

Stephan Bäcker möchte auf seinem Grundstück in Gittrup zukünftig Erdbeeren und Spargel in Folientunneln anbauen. Doch die Stadt hat ihm das untersagt. Nun muss das Verwaltungsgericht entscheiden.

Schon jetzt baut Stephan Bäcker auf seinem Grundstück in Gittrup Spargel und Erdbeeren an. Zukünftig würde er das gerne aber auch in großen Folientunneln tun. Weil die Stadt keine Zulassung für die Errichtung erteilt hat, trafen sich am Freitag beide Seiten vor dem münsterischen Verwaltungsgericht wieder. Ein Urteil ist zwar nicht gefallen, doch die zuständige Richterin klärte auf, dass es für Folientunneln auf diesem Grundstück rechtlich nicht gut aussehe.