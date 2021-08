Erinnerungskultur auf dem Rennrad

Münster

Vom polnischen Auschwitz ins niederländische Westerbork führt eine Friedensradtour, die an den Holocaust und das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnern will und vom Verein „Gemeinsam Erinnern für eine Europäische Zukunft“ (GEEZ) aus Münster mitorganisiert wird. Am Samstag geht es los.

Von Jan-David Runte