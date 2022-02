Erneutes Feuer im Gleisbereich - Fahndung nach Brandstifter

Die Feuerwehr hatte am Samstagabend in Münster einen erneuten Einsatz im Bahnbereich - exakt an einer Brandstelle vom Vortag. Die komplizierten Löscharbeiten hatten größere Auswirkungen auf den Zugverkehr. Gefahndet wird nach einem Serienbrandstifter.

Eine mysteriöse Brandserie unweit des Hauptbahnhofs hielt die Feuerwehr am Wochenende in Atem. Gleich dreimal brannten Waggons eines Personenzuges, der auf einem Abstellgleis in Höhe Industrieweg steht. Insgesamt rund 150 Wehrleute waren im Dauereinsatz, die für Bahnstrecken zuständige Bundespolizei fahndet nun nach den Brandstiftern.

In der Nacht zum Samstag gegen 1.30 Uhr gab es den ersten Alarm von der Notfall-Leitstelle der Bahn. Zunächst waren ein Lagerhallenbrand und ein Feuer in einem Güterschuppen gemeldet worden. Vor Ort stellten die ersten Einsatzkräfte dann fest, dass zwei Wagen des ausrangierten Partyzuges der Bahn, die dort seit Jahren ungefähr einen Kilometer südlich vom Hauptbahnhof in Höhe Westfalen AG auf den Gleisen parken, in Vollbrand stehen.

Drei Brände in ehemaligem Partyzug in Münster Am Samstagabend (5.2.) wurde die Feuerwehr Münster zu einem Brand auf dem Bahngelände zwischen dem Industrieweg und der Alfred-Krupp-Straße gerufen. Foto: hpe Zwei Waggons eines ausrangierten Personenzuges standen in Flammen. Foto: hpe Auf Grund der zahlreichen Gleise und weiterer abgestellter Zugteile war das Brandobjekt für die Feuerwehr-Einsatzkräfte schwer zugänglich. Foto: hpe Von zwei Seiten wurde ein Löschangriff über die Gleisanlagen aufgebaut. Foto: hpe Während der Löscharbeiten musste der Zugverkehr vollständig eingestellt werden. Foto: hpe Insgesamt 52 Einsatzkräfte von vier Löschzügen waren am Samstagabend an den Löscharbeiten beteiligt. Foto: hpe Die Arbeiten waren aufwendig, da die Waggons über zahlreiche Hohlräume verfügten, die zum Teil einzeln geöffnet und abgelöscht werden mussten. Foto: hpe Die Bundespolizei fahndet nach einem mutmaßlichen Serienbrandstifter. Foto: hpe Foto: Helmut Etzkorn Foto: Helmut Etzkorn Foto: Helmut Etzkorn

Auf Parallelgleisen, nur wenige Meter entfernt, waren zahlreiche Kesselwagen abgestellt, die sich nach näherer Untersuchung zum Glück als leer erwiesen. Somit gab es zumindest hinsichtlich einer möglichen Explosionsgefahr schnell Entwarnung.

Die Löscharbeiten selbst waren schwierig. Knapp 20 Parallelgleise liegen in dem Bereich zwischen Industrieweg und Alfred-Krupp-Weg. Mauern und Zäune verhindern den direkten Zugang zum Einsatzort. Die Feuerwehr musste bei allen Einsätzen abwarten, bis die Bahn die Einstellung des kompletten Zugverkehrs bestätigte. Dadurch kam es am Hauptbahnhof zu Zugausfällen.

Die Waggons selbst hatten zahlreiche Hohlräume mit Glutnestern, die nur schwer zu erreichen waren. In den Wagen fanden die Wehrleute Matratzen, offensichtlich werden die Waggons regelmäßig als Schlafplatz von obdachlosen Menschen genutzt, so ein Sprecher der Bundespolizei. Beim ersten Brandeinsatz entdeckte die Feuerwehr in einem Waggon, der nicht vom Feuer betroffen war, einen unverletzten Mann.

#Feuerwehreinsatz auf der Strecke im Raum #Münster (Westf) Hbf. Verspätungen und Teilausfälle wahrscheinlich. Kurzfristige Änderungen im Zuglauf möglich. Bitte Reiseverbindung vor Abfahrt des Zuges prüfen. Bisher keine Informationen zur Dauer der Sperrung. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) February 5, 2022

Die Brandbekämpfung selbst dauerte jeweils mehrere Stunden, nur unter schwerem Atemschutz konnten die Wehrleute bis ins Innere der Waggons eindringen. Dicke Qualmwolken zogen über die Gleise.

Am Samstag um 20.17 Uhr entdeckten Passanten schon wieder einen Feuerschein im Bereich der abgestellten Züge, erneut standen zwei Waggons komplett in Flammen. Während der Löscharbeiten mussten der Alfred-Krupp-Weg und der Industrieweg gesperrt werden.

Die Wehrleute rückten gegen Mitternacht ab und hatten in ihren Gerätehäusern gerade Stiefel und Jacke abgelegt, da kam der dritte Alarm. Wieder der selbe Zug, wieder zwei brennende Waggons.