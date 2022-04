„Der Kriegstreiber hat einen Namen: Putin“

Münster

Die Parteien in NRW sind im Wahlkampfendspurt, da ist Prominenz aus Berlin sehr willkommen. So wie Robert Habeck, der am Montag die grünen Kandidaten in Münster unterstützte. Der Vize-Kanzler hielt in Zeiten des Krieges eine ernste Rede – und sparte sich das Hauptthema bis zum Schluss auf.

Von Martin Ellerich