Erste Hilfe für die Seele

Christoph Lamers, NFB-Mitglied seit 1999



Was hat Sie dazu veranlasst, ehrenamtlich bei der NFB mitzuwirken?

Lamers: Während meiner beruflichen Tätigkeit für die Feuerwehr habe ich einige Einsätze im Rettungsdienst miterlebt, bei denen die Einsatzkräfte Menschen beispielsweise nach einem plötzlichen Todesfall allein zurücklassen mussten, ohne dass sich jemand in dieser Situation um sie kümmern konnte. Dann las ich 1999 in der Tageszeitung, dass hier in Münster eine Organisation ins Leben gerufen werden soll, die Menschen gerade in solchen Situationen zur Seite stehen will. Das erschien mir ein ganz wichtiges Anliegen; deshalb habe ich mich entschlossen, mich in der Notfallbegleitung zu engagieren.



Gab es ein besonders prägendes Ereignis hier in Münster für Sie?

Lamers: Für mich war der Einsatz am Tag nach der Loveparade ein sehr einschneidendes Erlebnis: Mit fünf Notfallbegleitern haben wir eine Gruppe von Studierenden betreut, die am Vortag miterleben mussten, wie zwei junge Frauen aus Spanien in der Massenpanik ihr Leben verloren. Bewegend war auch, wie wir einen Tag später die Familien der beiden Frauen betreut haben, die aus Spanien angereist waren.



Was nehmen Sie aus der Zeit bei der NFB mit?

Lamers: Bereichernd waren für mich die vielen Begegnungen mit den Betroffenen, die zwar oft nur ein oder zwei Stunden angedauert haben, aber trotzdem unglaublich intensiv waren. Schön war es auch, in vielen Einsätzen zu erleben, wie Menschen auch durch uns als Notfallbegleiter es schafften, nach einer Phase völliger Verzweiflung wieder ein Stück Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen.