Erste Homosexuellen-Demo Deutschlands: Von historischem Ausmaß

Am 29. April 1972 fand in Münster die erste Demonstration für die Rechte von Schwulen und Lesben Deutschlands statt. Anlässlich des 50. Jahrestages ist ein Festakt geplant, zu dem unter anderem Zeitzeugen eingeladen sind. Einer erinnert sich im Gespräch.

Deutschlands allererste Demo für Rechte von Schwulen und Lesben führte 1972 auch über den Prinzipalmarkt in Münster.

Das erhabene Gefühl, bei einem Ereignis von historischem Ausmaß beizuwohnen, hatte Peter schon währenddessen. „Es fühlte sich an, wie der Aufbruch in eine andere Zeit“, sagt der 74-Jährige. Er war am 29. April 1972 einer der rund 200 Teilnehmenden auf Deutschlands erster Demonstration für die Rechte von Lesben und Schwulen, die ausgerechnet im konservativen Münster stattfand.