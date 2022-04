Erste Homosexuellen-Demo war "wie der Aufbruch in eine andere Zeit"

Festakt zum Jubiläum: Vor 50 Jahren fand in Münster die erste Demonstration für die Rechte von Lesben und Schwulen in Deutschland statt. Zu den Feierlichkeiten hat sich ein prominenter Redner angekündigt.

Vor 50 Jahren fand in Münster die erste Demonstration für die Rechte von Lesben und Schwulen in Deutschland statt. Am 29. April 1972 zog deutschlandweit erstmals eine Gruppe von 200 homosexuellen Menschen durch die Stadt, um auf ihre Diskriminierung aufmerksam zu machen. Dafür benötigten sie Megafone, Transparente und vor allem eines: Courage.

Die Situation in Deutschland für homosexuelle Menschen war Anfang der Siebziger alles andere als leicht. Akzeptanz? Toleranz? Fehlanzeige! Volkes Stimme goss CSU-Chef Franz Josef Strauß 1970 auf einem CDU-Parteitag in den Satz: „Lieber ein kalter Krieger als ein warmer Bruder.“ Schwulsein und Lesbischsein war verpönt. Doch mit der Abschaffung des Paragrafen 175 des Strafgesetzbuches, wonach gleichgeschlechtlicher Sex unter Strafe stand, und im Geist der 68er-Bewegung vollzog sich ein Wandel, wenn auch langsam.

Aufbruch in eine andere Zeit

Ein Meilenstein dieses Wandels war die erste Homosexuellen-Demonstration – ausgerechnet im konservativen Münster. „Es fühlte sich an, wie der Aufbruch in eine andere Zeit“, erinnert sich Peter, ein Teilnehmer von damals. „Erst hatte ich Schiss mitzugehen, weil ich nicht, wie viele andere, bloß in Münster studierte, sondern Münster auch meine Heimat ist“, erinnert sich Peter. Dass Peter nicht seinen ganzen Namen in der Zeitung lesen will, zeigt, dass Homosexuelle auch heute noch nicht gänzlich unbeschwert leben können.

Queer-geschichtlicher Rundgang und Party Foto: Ein Tag nach dem Jubiläum der ersten Homosexuellen-Demonstration Deutschlands findet am Samstag (30. April) ein queer-geschichtlicher Erinnerungsrundgang mit dem Titel „Raus aus den Löchern!“ statt. Dabei wird laut Ankündigung des Schwulenzentrums KCM der damaligen Demo-Route gefolgt. Treffpunkt ist um 12 Uhr vor dem Schloss in Münster. Eine Anmeldung für den Rundgang ist nicht erforderlich. Ebenfalls am Samstag (ab 22 Uhr) kehrt die Party „Queer in den Mai“ ins KCM, Hawerkamp 31, zurück. Der Eintritt kostet sechs Euro, Vereinsmitglieder von ­LiVas und KCM zahlen drei Euro. Einlass nur mit tagesaktuellem Test. ...

Und dennoch wurden die Pioniere von damals zu Wegbereitern. In den vergangenen Jahren sei viel erreicht worden, findet auch Markus Chmielorz vom Amt für Gleichstellung der Stadt Münster: „Es ist mutigen Menschen wie Anne Henscheid und Rainer Plein zu verdanken, die damals beide in Münster so maßgeblich die Emanzipationsbewegung vorangebracht haben, dass es heute in der Stadtverwaltung einen Arbeitsbereich für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans* und inter* Personen gibt.“ Aber noch immer gibt es Diskriminierungen. „Für den Abbau von immer noch bestehenden Diskriminierungen brauchen wir die enge Kooperation mit der Zivilgesellschaft und den freien Trägern“, sagt Chmielorz. „Dafür haben wir im vergangenen Jahr das Münsteraner Netzwerk für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gegründet.“

Festakt wird live übertragen

Die queeren Vereine und Organisationen der Stadt haben für den heutigen Freitag ab 17 Uhr eine Jubiläumsfeier für geladene Gäste im historischen Rathaus organisiert, um das Engagement aus der Anfangszeit zu würdigen. Als Gastredner hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst zugesagt. Bürgermeisterin Angela Stähler vertritt die Stadt.

Ab 17 Uhr gibt es den Festakt zum 50-jährigen Jubiläum der Demo in einem Live­stream zu sehen: https://www.kcm-muenster.de/50-jahre-demo/live/