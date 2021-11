Erstes Gebäude fertiggestellt

Am münsterischen Dreieckshafen werden derzeit große Bürogebäude gebaut. Das erste Gebäude des Areals ist nun fertiggestellt. Auch ein Parkhaus ist bereits fertig, das vor allem an Wochenenden allen Münsteranern als Parkfläche dienen kann.

Die münstersche CM Immobilien Entwicklung GmbH hat das erste Gebäude ihres Büroparks „rob17“ in Münsters Dreieckshafen an der Robert-Bosch-Straße fertiggestellt und den Großteil der Flächen vermietet. Von den 6300 Quadratmetern sind laut einer Mitteilung des Unternehmens nur noch 750 nicht vermietet.

Zum 1. Dezember werden zwei Mieter insgesamt 1900 Quadratmeter beziehen. Im Januar 2022 folgen eine Kindertagesstätte (400 Quadratmeter) und ein weiterer Mieter mit 1000 Quadratmetern. Die weiteren Nutzer kommen bis zum 1. Mai ins Haus. Von CM erworben hat das Gebäude die Hamborner Reit AG in Duisburg als künftige Eigentümerin.

Parkhaus ans Parkleitsystem der Stadt angeschlossen

In den letzten Novembertagen werden auf dem Gelände noch Bäume gepflanzt. Fertiggestellt ist demnach auch das „rob17“-Parkhaus, das noch eine Fassadenbegrünung erhält. Das Parkhaus für mehr als 500 Autos werde an das städtische Parkleitsystem angeschlossen und sei über die Stadtbuslinie 17 mit Münsters Innenstadt verbunden, so CM Immobilien. Das werde vor allem am Wochenende interessant sein, während das Parkhaus an Wochentagen überwiegend von „rob17“-Nutzern und der Nachbarschaft im Quartier beansprucht werden dürfte.

Das im Eigentum von CM befindliche und von der Firma Goldbeck errichtete und betriebene Parkhaus ist Teil einer Mobilitätsstation mit E-Fahrzeugen und Fahrrädern. Im Frühjahr hat CM bereits die Bauarbeiten des zweiten Bürogebäudes begonnen. Insgesamt wird „rob17“ auf dem 20.000 Quadratmeter großen Grundstück bis zu 30.000 Quadratmeter Bürofläche umfassen.