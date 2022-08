2865 Erstklässler kommen in die städtischen Grundschulen

2865 Mädchen und Jungen werden in Münster in diesem Sommer eingeschult.

Am kommenden Donnerstag (11. August) starten 2865 kleine Münsteranerinnen und Münsteraner in eine neue Zeit. Die Mädchen und Jungen besuchen ab dann eine der 46 städtischen Grundschulen. Hinzu kommen noch Kinder, die an der privaten Montessori- beziehungsweise Waldorfschule oder an einer Schule des LWL starten.