Erzeugung von Urknall-Materie im Labor

Warum ist der Regenbogen bunt? Welche Farbe hat das Sonnenlicht? Und wie hoch ist die höchste jemals gemessene Temperatur? Antworten auf diese und weitere Fragen rund um das Thema „Vom Regenbogen zu Quarks & Co. – Wie man Urknall-Materie im Labor erzeugt“ gibt der Kernphysiker Prof. Dr. Christian Klein-Bösing bei der nächsten Vorlesung der Kinder-Uni der Universität Münster.

In seiner Vorlesung am kommenden Freitag (11. März) erklärt er zum Beispiel, wie man die Temperatur von Objekten mit Licht und Farbe messen kann, ohne sie zu berühren – von der Körpertemperatur bis zur Temperatur der Sonne.

Rein digitale Veranstaltung

Die Kinder-Uni findet diesmal digital statt und beginnt um 16.15 Uhr. Eine Anmeldung auf der Webseite www.uni-muenster.de/kinderuni ist bis spätestens Donnerstag (10. März) um 10 Uhr möglich. Alle angemeldeten Kinder erhalten einen Tag vor der Veranstaltung per E-Mail einen Link zum Einloggen in Zoom.

Prof. Dr. Christian Klein-Bösing ist Kernphysiker und hält die aktuelle Vorlesung der Kinder-Uni. Foto: WWU

Mit den Fragen, über die Christian Klein-Bösing bei der Kinder-Uni referiert, befassen sich Tausende von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am Forschungszentrum CERN in Genf. In einem 27 Kilometer langen Teilchenbeschleuniger werden dort Atomkerne mit einer solchen Wucht aufeinander geschossen, dass sie sich in ihre Bestandteile auflösen und eine „heiße Suppe“ aus sogenannten Quarks bilden.

Diese heiße Suppe aus den kleinsten Bausteinen der Materie existierte bisher nur Sekundenbruchteile nach dem Beginn unseres Universums. Um ihre Temperatur im Labor zu bestimmen, benötigt es riesige Messgeräte wie das ALICE-Experiment.

Modell aus Lego wird gezeigt

Wie dieses Experiment aussieht und wie es funktioniert, erfahren die Kinder in Christian Klein-Bösings Vorlesung. Forscher der WWU, die auch das echte ALICE-Experiment mit aufgebaut haben, bildeten im vergangenen Jahr mit Jugendlichen ein Modell des Experimentes aus Lego nach. Dieses Modell ist bei der Kinder-Uni ebenfalls zu sehen.

Die Kinder-Uni Münster richtet sich an Schülerinnen und Schüler der dritten bis siebten Klasse.