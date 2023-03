Besuchsdienst sucht dringend Freiwillige

Evangelisches Krankenhaus in Münster

Die grünen Kittel sind ihr Markenzeichen und Zeit ist ihr Mitbringsel: Die „Grünen Damen und Herren“ besuchen jeden Montag und Donnerstag von 9 bis 13 Uhr Patientinnen und Patienten im Evangelischen Krankenhaus Münster (EVK), das auf Altersmedizin spezialisiert ist.

Wo die medizinische Behandlung an ihre Grenzen kommt; wo Sorgen, Anekdoten oder auch Ängste geteilt werden wollen – die insgesamt 15 „Grünen Damen und Herren“ hören zu, fragen nach und trösten.

„Wir schenken Zeit“, sagt Barbara Stober, die seit 2015 ehrenamtlich in dem qualifizierten Besuchsdienst tätig ist. Zeit für persönliche Gespräche ist kostbar, darum sei das ökumenische Team der „Grünen Damen und Herren“ im EVK, das derzeit ausschließlich aus „Grünen Damen“ besteht, offen für Verstärkung, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem EVK.

Zusammenarbeit mit einer Pfarrerin

Die Besuchsdienste organisieren die „Grünen Damen“ selbstständig, wobei sie eng mit Pfarrerin Kathrin Alshuth zusammenarbeiten. Alshuth ist als Seelsorgerin am EVK tätig und begleitet als solche nicht nur die Patientinnen und Patienten, sondern in regelmäßigen Abständen auch die „Grünen Damen“.

„Die Gespräche nehmen einen großen Stellenwert ein“, beobachtet sie. Ein Missverständnis sei es daher, zu glauben, die „Grünen Damen und Herren“ seien allein dafür da, Patientinnen und Patienten Brot oder Telefonkarten zu besorgen. „Die Gespräche geben viel zurück“, sagt Margret Wilmer. Wilmer engagiert sich bereits seit elf Jahren im Besuchsdienst und zieht aus ihrem Ehrenamt auch viel Kraft für sich persönlich: „Man geht zufrieden und glücklich nach Hause.“

Jeder Morgen, jede Begegnung, ist anders

Dabei sei jeder Morgen anders; die Begegnungen mit den Patientinnen und Patienten verliefen immer unterschiedlich: Mal heiter, mal traurig, mal leicht, mal sehr tief und durchaus auch belastend. „Wichtig ist der Austausch hinterher mit den anderen“, erzählt „Grüne Dame“ Dietlind Fischer.

Zum Abschluss eines jeden Vormittags berichten sich die Ehrenamtlichen gegenseitig von den Ereignissen, die sie an diesem Tag „auf Station“ gemacht haben. Als sehr hilfreich für ihre ehrenamtliche Tätigkeit hat Stober außerdem die Teilnahme an Fortbildungen zum Umgang mit Demenzerkrankten und in Gesprächsführung erlebt.

Seit mehr als 20 Jahren existiert der ehrenamtliche Besuchsdienst „Grüne Damen und Herren“ im EVK. Das Krankenhaus stellt ein eigenes Büro als Treffpunkt für den Austausch untereinander zur Verfügung und zahlt den Ehrenamtlichen eine Fahrtkostenpauschale. Formale Voraussetzungen gibt es außer dem Nachweis eines einwandfreien Führungszeugnisses keine. Wer an einer Mitarbeit interessiert ist, meldet sich unter evk-besuchsdienst@ gmx.de.