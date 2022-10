Münster als Standort „auch in Krisenzeiten attraktiv“

Erneut hat sich Münster auf der Immobilienmesse „Expo Real“ in München präsentiert. Das Interesse an Projektentwicklungen und Investitionen sei nach wie vor groß, berichtet die Wirtschaftsförderung.

Der Wirtschaftsstandort Münster samt Region präsentierte sich in dieser Woche auf Europas größter Immobilienmesse Expo Real in München. „Aus einer Vielzahl von Gesprächen mit Investoren, Projektentwicklern und weiteren Branchenakteuren nehmen wir die Erkenntnis mit, dass unser Standort auch in Krisenzeiten nichts an seiner Attraktivität eingebüßt hat. Die Stimmung auf der Messe ist trotz der aktuellen Lage gut, die Kontakte sind konstruktiv, und das Interesse an Projektentwicklungen und Investitionen ist nach wie vor da“, erklärt Enno Fuchs.

Information, Austausch über mögliche gemeinsame Projekte und Kontaktpflege auf einem hohen Niveau: Das machet die hohe Anziehungskraft dieses Branchentreffs aus und garantiere allen Akteuren aus Münster und dem Umland eine hohe Sichtbarkeit. Vertreten ist der Standort Münsterland mit einem Team aus mehr als 20 Partnern, darunter Projektentwickler, Immobilienfinanzierer, -betreiber und -dienstleister sowie kommunale Vertreter und Wirtschaftsförderer. Hauptaussteller sind die Stadt Münster und die Wirtschaftsförderung Münster GmbH.

Vitale Stadtquartiere mit Wohnraum

Ein Schlüsselthema der strategischen Stadtentwicklung Münsters ist die Weiterentwicklung der Münsterschen Stadt-Landschaft. Im Fokus der Stadt und ihrer Konversionsgesellschaft Konvoy stehen die Umwandlungen der ehemaligen Kasernenareale Oxford und York in urbane, vitale Stadtquartiere mit Wohnraum, Platz für Gewerbe und Kultur. Auch die ausgewählten Standorte der neuen Modell-Quartiere an der Steinfurter Straße und an der Busso-Peus-Straße über die Kernstadt hinweg bis zu den Quartieren im Bereich der Stadthäfen im Kontext einer weiterwachsenden Stadt waren ein Schwerpunkt.

Die Wirtschaftsförderung informierte über die Flächenverfügbarkeiten und Potenziale in den Gewerbegebieten und im Büroflächensegment.