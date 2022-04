Eyecatcher mitten im Modehaus

Lisa Pues (22), Anna Greis (21) und Lara Kleine Hörstelkamp (22, v.l.n.r.) zählen zu den Absolventinnen der Schule für Modemacher, die aktuell im Modehaus Schnitzler am Prinzipalmarkt ausstellen.

Zum Verkauf, das betont Andreas Weitkamp, Geschäftsführer des Modehauses, stünden die sieben Ausstellungsstücke, die an drei Standorten das Geschäft verzieren, zwar nicht. Vielmehr sollten die Betrachter ins Gespräch kommen und den experimentellen Gedanken von Mode in ihrer ganzen Vielfalt erleben können.

Möglich macht die „stille Ausstellung“ eine seit etwa zwei Jahren bestehende Kooperation zwischen dem Modehaus und der Schule am Aasee, die ihren Fokus auf die Vernetzung von Design, Verarbeitung und Management setzt, wie die geschäftsführende Leiterin Beate Welp-Gerdes erklärte: „Auffällige Farben und Formen, die herausstechen und die Lebenslust versprühen, durchziehen das Projekt. Besonders in Zeiten von Pandemie und Krieg sind Farben gefragter denn je.“ Weitkamp nickte bei diesen Worten: „Wir erleben sehr stark, wie die Menschen sich nach bunter Vielfalt sehnen.“ Die Ausstellung solle einen Teil dazu beitragen, Farbe in den grauen Alltag zu bringen.

„ Besonders in Zeiten von Pandemie und Krieg sind Farben gefragter denn je. “ Beate Welp-Gerdes

Etwa 20 Absolventinnen hat die private Modeschule jährlich. Die Schöpferinnen der Ausstellungsstücke, die noch bis zum kommenden Donnerstag zu sehen sind, haben diese im zuletzt beendeten fünften Semester gefertigt. Lisa Pues erklärte: „Wir wollten möglichst viele unterschiedliche Effekte herstellen. Dabei möchten wir gleichzeitig Wert auf Strukturen und Individualität legen und haben uns im Vorfeld nur in den Farben abgestimmt.“