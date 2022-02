Fahrrad-Demonstranten radeln am Freitag durch Münster 

Die Klimaaktivisten von „Fridays for Future Münster“ haben am Freitagnachmittag zu einer Fahrraddemo aufgerufen. Die Polizei rechnet mit kurzfristigen Verkehrseinschränkungen.

Protest von "Fridays for Future"

Fridays for Future plant für Freitag eine Rad-Demo mit 50 Teilnehmern

Die Klimaaktivisten von „Fridays for Future Münster“ haben erneut zu einer Fahrraddemo aufgerufen, um für Klimagerechtigkeit zu streiken. Am Freitag (25. Februar) soll es um 14 Uhr auf dem Domplatz losgehen, dasEnde ist für 17 Uhr in der Stubengasse geplant.

50 Teilnehmer sind laut Polizei angemeldet. Die Route sieht wie folgt aus: Domplatz, Pferdegasse, Bispinghof, Aegidiistraße, Weseler Straße, Moltkestraße, Ludgeriplatz, Hammer Straße, Am Krug, Kolde-Ring, Scharnhorststraße, Weseler Straße, Münzstraße, Eisenbahnstraße, Wolbecker Straße, Hansaring, Bahnhofstraße, Urbanstraße, Von-Vincke-Straße, Windthorststraße, Stubengasse.

"Zum Schutz der Versammlung sind Polizisten vor Ort", sagt Angela Lüttmann, Pressesprecherin der Polizei Münster. "Kurzfristige Verkehrseinschränkungen sind möglich."