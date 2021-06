Fridays for Future Münster

Münster

Radeln für das Klima: 77 Demonstranten folgten am Freitag dem Aufruf von Fridays for Future zur Mahnwache und Leezen-Demo in Münster. Die nächste Aktion im Juni könnte aber deutlich größer ausfallen – dann geht es wieder auf die B 51.

Pjer Biederstädt