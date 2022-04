Aktion Stadtradeln startet am 1. Mai

Pünktlich zum 1. Mai heißt es wieder „Auf die Leeze, fertig, los!“ Dann beginnt die dreiwöchige Aktion „Stadtradeln“. Bereits zum dritten Mal geht es darum, möglichst viele Kilometer im Alltag mit dem Rad zurückzulegen.

Knapp zwei Wochen vor dem Start haben sich laut städtischer Pressemitteilung bereits mehr als 2250 Münsteranerinnen und Münsteraner in knapp 300 Teams beim Stadtradeln angemeldet. Die Teilnahme ist kostenlos, die Registrierung erfolgt über die Stadtradeln-App oder die Webseite www.stadtradeln.de/muenster. Mitmachen können alle, die in Münster wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine der Schulen oder andere Bildungseinrichtungen der Stadt besuchen.

Preise zu gewinnen für fleißige Radler

Wer mitmacht, kann nicht nur ein Zeichen für Radverkehr, Klimaschutz und Lebensqualität setzen, sondern hat auch die Chance auf Preise: Dank der Unterstützung verschiedener lokaler Fahrradhändler wird unter allen Teilnehmenden, die mehr als 20 Kilometer radeln, Fahrradzubehör im Wert von über 2000 Euro verlost. Als Highlight winkt ein Gutschein in Höhe von über 600 Euro für eine Radreise auf der 100-Schlösser-Route für zwei Personen. Zur Verfügung gestellt wird der Hauptpreis durch das münstersche Dienstradleasing-Unternehmen „Radelnde Mitarbeiter“. Außerdem werden die stadtweit besten Teams und Einzelradelnden geehrt.

Das städtische Fahrradbüro freut sich, dass mehr als 20 Schulen bei der Aktion registriert sind. Beim parallel zum Stadtradeln stattfindenden Wettbewerb „Schulradeln“ gebe es erstmals auf Landesebene Geldpreise für die radelaktivsten Schulen zu gewinnen, heißt es weiter. „Wir hoffen natürlich, dass sich noch weitere Schulen bei dem einfach zugänglichen Wettbewerb anmelden. Gemeinsam mit allen anderen Stadtradelnden haben wir dann gute Chancen, die Zielmarke von 1,4 Millionen Kilometern aus dem Vorjahr zu toppen“, sagt Malte Konrad vom Fahrradbüro.

Kompletter Verzicht aufs Auto

Besonderen Einsatz für den Radverkehr zeigen die drei Münsteraner „Stadtradeln-Stars“, die in den drei Aktionswochen möglichst komplett auf die Nutzung oder Mitfahrt in einem Auto verzichten werden. Sie sind dem Aufruf im Fahrradbüro-Newsletter gefolgt, sich für dieses temporäre „Amt“ zu bewerben. Nina Vollmer, Studentin an der FH Münster, Otfried Berges, Pendler zwischen Münster und Steinfurt, sowie Thiemo Sieger, Lehrer am Ratsgymnasium, wollen zeigen, wie man heute schon ohne Auto zurechtkommen kann, aber auch deutlich machen, wo sie noch Verbesserungspotentiale für den Radverkehr sehen. Verfolgen lassen sich ihre Erfahrungen in einem Blog auf www.stadtradeln.de/muenster.