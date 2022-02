Falsche Handwerker bestehlen Senioren

Die Polizei meldet gleich zwei Betrugsfälle an einem Tag in Münster. Dabei gingen die Täter immer gleich vor: Sie gaben sich als Handwerker und Techniker aus und verschafften sich so Zugang ins Innere.

In dieser Woche meldet die Polizei gleich zwei Betrugsfälle an einem Tag in Münster. Dabei gingen die Täter immer gleich vor: Sie gaben sich als Handwerker oder Techniker aus und verschafften sich so Zugang in die Wohnung oder in das Haus. Die Beute der Täter: Schmuck und Geld.

Im ersten Fall tarnten sich die Betrüger als zwei Vodafone-Mitarbeiter und beklauten eine älteres Ehepaar in Roxel.

Der erste Tatverdächtige klingelte an der Haustür im Korbmacherweg und gab vor, als Vodafone-Mitarbeiter Steckdosen und Kabelanschlüsse überprüfen zu wollen. Dies geschah auch im Beisein des 71-jährigen Hausbewohners. Wenige Minuten später stieß der zweite Tatverdächtige hinzu und gab sich als Kollege des ersten Mannes aus.

Unter dem Vorwand, weitere Messungen durchführen zu wollen, forderten die Beschuldigten den 71-Jährigen auf, diese angeblichen Messungen vom Keller aus durch das wiederholte Betätigen einer Fernbedienung zu unterstützen. Die 75-jährige Ehefrau des Seniors solle sich währenddessen in der Küche aufhalten, um diese Messungen nicht zu stören.

Als der 71-Jährige aus dem Keller zurückkam, waren die beiden angeblichen Vodafone-Mitarbeiter verschwunden. Anschließend stellte das Ehepaar fest, dass im Schmuckkasten auf der Kommode im Schlafzimmer diverse Schmuckstücke fehlten.

Die Polizei Münster ist nun auf der Suche nach den Tätern: Der erste mutmaßliche Täter ist 30 bis 35 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß und schlank. Er hat einen dunklen Teint, schwarze Haare mit Undercut und spricht akzentfreies Deutsch. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet.

Der zweite Tatverdächtige wird als 35 bis 40 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und leicht untersetzt beschrieben. Er soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Auch er war mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet und trug außerdem schwarze Handschuhe und eine schwarze Brille. Dieser Mann soll sich zudem vor der Tat bereits ein paar Häuser weiter am Korbmacherweg aufgehalten haben.

Falscher Wasserwerker an der Hammer Straße

Im zweiten Fall brachte ein vermeintlicher Wasserwerker am Dienstagmorgen einen Senior in dessen Wohnung an der Hammer Straße um einen vierstelligen Geldbetrag .

Der Tatverdächtige klingelte an der Wohnungstür des 76-Jährigen und gab an, die Wasserqualität in der Wohnung des Opfers überprüfen zu müssen. Gemeinsam mit dem späteren Geschädigten drehte der falsche Wasserwerker die Wasserhähne in Bad und Küche auf. Dann erteilte er dem Senior den Auftrag, im Badezimmer zu beobachten, ob sich die Farbe des fließenden Wassers ändere.

Während sich der 76-Jährige im Badezimmer aufhielt, hebelte der nun unbeaufsichtigte Tatverdächtige eine Geldkassette im Schlafzimmer des Geschädigten auf und entwendete daraus einen Geldbetrag im niedrigen vierstelligen Bereich.

Der falsche Wasserwerker wird als männlich und 175 bis 185 Zentimeter groß beschrieben. Er soll zivile Arbeitskleidung (keinen Blaumann) getragen haben.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei Münster unter der 0251/2750 entgegen.