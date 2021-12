Familienhaus am Uniklinikum in Notlage

Münster

Das Familienhaus am Uniklinikum macht gerade eine schwere Zeit durch: Sämtliche Gemeinschaftsräume können nach einem Wasserschaden nicht genutzt werden. Wegen Corona kamen 2021 deutlich weniger Gäste. Die Einnahmen brachen ein, die Rücklagen sind fast aufgezehrt. Und das in einer Einrichtung, die so wichtige Arbeit leistet.

Von Martin Kalitschke