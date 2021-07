Fast 100 Corona-Infizierte aktuell in Münster

So viele Corona-Infizierte wie derzeit gab es in Münster zuletzt Anfang Juni. Nach Angaben der Stadt wurden allein am Mittwoch 22 bestätigte Neuinfektionen mit dem Virus registriert.

Nachdem die Zahl der Corona-Infizierten in den vergangenen Tagen stets auf ähnlichem Niveau lag, gab es am Mittwoch wieder einen deutlichen Anstieg. Nach Angaben der Stadt wurden 22 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Die im Vergleich zu den Vortagen höhere Zahl registrierter Neuinfektionen erklärt sich laut einer städtischen Mitteilung mit Nachmeldungen eines Labores. Es gebe keinen neuen "Infektions-Hotspot".

Aktuell sind 97 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit Corona infiziert. Zuletzt war die Infizierten-Zahl in Münster Anfang Juni ähnlich hoch (104 Infizierte am 4. Juni, 90 Infizierte am 5. Juni).

Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster bislang 8362 Corona-Fälle bestätigt. 8144 Menschen sind mittlerweile wieder genesen, neun mehr als noch am Dienstag. Unverändert 121 Münsteranerinnen und Münsteraner sind an oder mit Corona gestorben.

Fünf Covid-Patienten im Krankenhaus

In den Krankenhäusern in Münster werden aktuell fünf Covid-19-Patienten behandelt. Einer davon wird nach Angaben der Stadt auf einer Intensivstation behandelt. Mehr als 234.200 Personen wurden in Münster mindestens erstgeimpft. Rund 198.500 haben bereits eine vollständige Immunisierung erhalten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch leicht gesunken. Laut Robert-Koch-Institut lag sie am Morgen bei 12,1 (-2,5). In den meisten Münsterland-Kreisen ist die Inzidenz derzeit höher, nur im Kreis Warendorf (7,6) ist sie niedriger.